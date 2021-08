Champions League, trasferte dei tifosi vietate

Un provvedimento che non piace ai tifosi

Se gli stadi per i campionati nazionali sono aperti ai tifosi di casa e quelli ospiti muniti di green pass, lo stesso non sarà possibile per le partite di Champions League. Secondo il Daily Mail, al momento la UEFA non autorizzerà le trasferte dei tifosi per la fase a gironi. La decisione era stata presa a giugno, ed è già stata applicata per la fase di preliminari. Il regolamento è applicato anche per le gare delle Nazionale ma probabilmente sarà rivisitato soltanto a ottobre o novembre. Club e tifosi, in ogni caso, chiedono un passo indietro da parte della federazione europea. Manchester United e Ajax si sono già mosse, mentre la FSE (Football Supporters Europe, associazione delle tifoserie europee) preme per un regolamento che valuti la situazione caso per caso, invece di una decisione generale.