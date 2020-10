Champions League, poca Juventus tanto Barcellona: 2-0 allo Stadium

Il Barcellona domina a Torino e batte 2-0 la Juventus grazie alle reti di Dembelè e Messi su rigore. Tre reti annullate a Morata, ma bianconeri poco pungenti e raramente pericolosi. Bene la squadra di Koeman

LA PARTITA

Il primo tempo della squadra di Pirlo è di pura sofferenza, nonostante le due reti annullate a Morata (più una terza nella ripresa). Non è assolutamente un caso la rete del Barcellona con Dembelè al quattordicesimo di gioco. Probabilmente è la prova più importante di Ronald Koeman da allenatore del Barcellona, la risposta dei suoi ragazzi sul campo è di quelle serie, con quella che è stata senza dubbio la miglior prestazione stagionale dei catalani. Bianconeri che crescono per un quarto d’ora nella ripresa, dove provano ad impensierire la difesa dei catalani con qualche conclusione verso la porta difesa da Neto. Nel finale calano le speranze di riprendere il match con la seconda ammonizione di Demiral all’85 e bianconeri che chiudono in 10. Al 90esimo Messi, perfetto dal dischetto, sigla il 2-0 finale.