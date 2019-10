Champions League, tutto facile per la Juventus: 3-0 al Bayer Leverkusen

Non sbaglia la Juventus contro il Bayer Leverkusen: finisce 3-0 all’Allianz Stadium con le reti di Higuain, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Una gara, la seconda del girone di Champions League, tenuta sotto controllo dalla squadra di Sarri, dal primo fino all’ultimo minuto, sfiorando a più riprese la possibilità di rendere ancora più pesante il passivo, non solo per la capacità da parte dei tre reparti di svolgere molto bene i propri compiti, ma anche per i ripetuti errori tecnici e di scelte da parte dei tedeschi di Bosz. La gara si è sbloccata al 21′ proprio per un misfatto del difensore Tah: palla che arriva a Higuain, splendido controllo con il collo del piede destro e diagonale chirurgico per l’1-0. Raddoppio invece al minuto 61: scambi di qualità elevatissima fra Higuain e Ronaldo, che s’intendono a meraviglia, l’argentino dal fondo mette al centro, CR7 manca la conclusione a rete ma dietro di lui ci pensa Bernardeschi a fare 2-0.

Il fuoriclasse portoghese ci ha provato in tutti i modi a segnare contro una delle poche squadre a cui non ha mai lasciato il segno in Europa, cosa che gli riesce solo a ridosso del novantesimo, dopo molti miracoli del portiere avversario: palla ricevuta in profondità, destro secco e tris che chiude il match. La Juventus, dunque, in comodità raggiunge quota 4 punti in classifica, comandando alla pari con l’Atletico, che ha vinto 2-0 questa sera in Russia contro la Lokomotiv di Mosca.