Champions League, United agli ottavi di finale: Villarreal battuto 2-0

Il Manchester United supera il Villarreal per 2-0 e conquista il pass per gli ottavi di Champions League

Primo verdetto dal girone dell'Atalanta: il Manchester United trova il pass per la fase a eliminazione diretta. I Red Devils, infatti, superano Il Villarreal in un match da dentro o fuori e con un turno d'anticipo si mettono al sicuro. Nel primo tempo sono gli spagnoli a comandare il gioco e a rendersi minacciosi dalle parti di De Gea, decisivo in due occasioni. La ripresa, però, vede la crescita della formazione inglese, che al 78' trova la rete del vantaggio firmata da Cristiano Ronaldo. Jadon Sancho chiude i conti nel finale. Questo risultato diventa anche un assist prezioso per l'Atalanta, impegnata oggi contro lo Young Boys.