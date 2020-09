Champions League, storico Ferencvaros: raggiunge la fase a gironi dopo 25 anni! I risultati della serata

La Champions League regala gli ultimi verdetti con le gare di ritorno dell’ultimo turno valevole per i preliminari. A raggiungere i gironi della principale competizione europea sono stati Dinamo Kiev, Ferencvaros e Olimpiacos. Gli ucraini hanno demolito 3-0 il Gent, mentre l’Olimpiacos ha pareggiato a reti bianche in casa dell’Omonia. Stesso risultato anche per gli ungheresi del Ferencvaros, ma basta e avanza per tagliare lo storico traguardo dei gironi dopo 25 anni di lunga attesa. Giovedì saranno sorteggiati i gironi.

I RISULTATI DELLA SERATA

Dinamo Kiev-Gent 3-0 (and. 2-1): 9′ Buyalskyy, 36′ (rig.) De Pena, 49′ (rig.) Rodrigues

Ferencvaros-Molde 0-0 (and. 3-3)

Omonia-Olympiacos 0-0 (and. 0-2)

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE