Champions League, Valencia-Atalanta: le formazioni ufficiali

La Champions League si prepara a vivere l’epilogo degli ottavi di finale. Da stasera, inizieranno le gare di ritorno. Occhi puntati sul Mestalla dove andrà in scena la sfida tra Valencia e Atalanta. Si riparte dal 4-1 di San Siro a favore dei bergamaschi. Gli spagnoli, per ribaltare la situazione, dovranno vincere per 3-0 o con 4 gol di scarto. Fischio d’inizio alle ore 21. Queste le scelte di formazione di Albert Celades e Gian Piero Gasperini:

Valencia (4-4-2): Cillessen; Wass, Diakhaby, Coquelin, Gaya; Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Rodrigo, Gameiro.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez, Ilicic.