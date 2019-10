Champions League: vince in rimonta la Juventus, Atalanta travolta dal City

Vittoria per la Juventus, sconfitta per l’Atalanta. Questo il bilancio delle prime due italiane impegnate nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri, a lungo in svantaggio per effetto della rete messa a segno da Miranchuk al 30′ del primo tempo, hanno ribaltato il risultato nel finale grazie ad una doppietta di Dybala (77′ e 79′). I bergamaschi, dopo essersi portati in vantaggio al 28′ grazie ad un rigore di Malinovskyi, sono stati invece travolti per 5-1 dal Manchester City, con gli inglesi trascinati dalla tripletta di Sterling e dalla doppietta di Aguero.

Questi tutti i risultati delle gare di oggi:

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 1-0

Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagabria 2-2

Bruges-Psg 0-5

Galatasaray-Real Madrid 0-1

Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1

Manchester City-Atalanta 5-1

Olympiakos-Bayern Monaco 2-3

Tottenham-Stella Rossa 5-0