Champions League Woman, cade la Juventus contro l’Arsenal

Arsenal e Miedema puniscono le bianconere

Redazione ITASportPress

La prima sconfitta europea subita in questa stagione dalla Juventus è pesante. Contro l'Arsenal, nella quarta giornata del Gruppo C della UEFA Women's Champions League, le bianconere sono state battute 1-0 e scavalcate in classifica dal Lione: nell'altra gara del girone, infatti, le francesi hanno travolto 4-0 lo Zurigo e il 21 dicembre potranno giocare in casa lo scontro diretto che potrebbe essere decisivo per la qualificazione ai quarti di finale. Dopo un buon avvio, con un'occasione per Caruso respinta di piede dal portiere Zinsberger e un gol annullato alle Gunners per fuorigioco di Blackstenius (12'), la gara si è sbloccata al 16' grazie alla rete di Miedema, servita con un cross da destra proprio dalla svedese Blackstenius.

Montemurro, ex della partita, ha iniziato la ripresa con Cernoia al posto di Bonansea, poi a metà secondo tempo ha inserito anche Cantore per Caruso, giocando di fatto con quattro attaccanti. Inutile, nel finale, anche l'ingresso di Bonfantini al posto di Girelli: le bianconere non sono riuscite a trovare il pareggio, con l'ultima conclusione arrivata su punizione di Cernoia ma terminata sopra la traversa.

Giovedì, in Germania, tocca all'altra italiana, la Roma, impegnata sul campo del Wolfsburg. A distanza di due settimane dal match di Latina, le due squadre - al comando del Gruppo B - tornano ad affrontarsi con in palio punti importanti in chiave primo posto. "È una nuova opportunità per vedere a che punto siamo - ha detto l'allenatore Alessandro Spugna nella conferenza stampa della vigilia -. Non perdere sarebbe una cosa molto bella e importante, vorrebbe dire che non siamo lontano dai top club. Ma sarebbe importante anche per la qualificazione, un qualcosa di insperato a luglio".

UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

Gruppo C - Quarta giornata

Lione-Zurigo 4-0

Arsenal-JUVENTUS 1-0

Classifica: Arsenal 10; Lione 7; JUVENTUS 5; Zurigo 0

Gruppo B - Quarta giornata

Wolfsburg-ROMA (giovedì, 18.45)

St.Pölten-Slavia Praga (giovedì, 21)

Classifica: Wolfsburg, ROMA 7; St.Pölten 3; Slavia Praga 0