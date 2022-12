Champions League Woman, Juve ne fa cinque allo Zurigo

Prima la neve, poi lo show di Cristiana Girelli. La Juventus, con il 5-0 allo Zurigo, ha raggiunto l'obiettivo della sua serata: arrivare alla sfida decisiva contro il Lione della prossima settimana con ancora la possibilità di accedere ai quarti di finale della UEFA Women's Champions League. La vittoria delle francesi a Londra contro un'Arsenal che ha perso per infortunio Vivianne Miedema rende però più difficile la missione che attende le campionesse d'Italia, costrette a vincere sul campo delle ultime regine d'Europa per confermarsi tra le prime otto dopo lo straordinario risultato dello scorso anno.

In una partita il cui inizio è stato posticipato di 45 minuti per permettere agli addetti al campo di liberare il prato dello Juventus Stadium dalla neve, non c'è stata storia, con il risultato che si è sbloccato dopo neanche due minuti con un colpo di tacco di Girelli da centro area su angolo di Caruso. Dopo un brivido per Peyraud-Magnin (palo esterno di Pilgrim), la Juve ha raddoppiato con un gol direttamente da corner di Boattin, con il velo di Beerensteyn che ha ingannato Friedli. Prima dell'intervallo è arrivato anche il secondo gol di giornata di Girelli, con un rigore a cucchiaio conquistato da Beerensteyn.