Champions League Woman, la Juve batte Vllzania 2-0

Bianconere che adesso guardano al match di ritorno con grande ottimismo

Redazione ITASportPress

La Juventus di Coach Montemurro battono le Campionesse d'Albania del Vllaznia 0-2 e possono affrontare con la giusta serenità il ritorno di Champions League Woman in Italia, la settimana prossima.

Una partita da squadra matura per le ragazze bianconere, che mettono la partita in ghiaccio già nel primo tempo, con una partenza vigorosa: al settimo minuto è Girelli a scaldare i guantoni del portiere di casa, cinque minuti dopo ci pensa ancora Cristiana a ribadire in rete da centro area un bel cross di Hyyrynen.

Messa la partita sul piano che voleva, la Juve comanda il gioco per tutta la prima frazione: Bonansea, Boattin, ancora Girelli, Cernoia: per lunghi minuti in campo c'è solo la Juve, che oltre che un gioco gradevole e fluido mette in mostra - ed è forse questa una delle notizie migliori di serata - una sicurezza nei propri mezzi e una capacità di gestione, a livello tattico e fisico, che fanno davvero ben sperare.

Il gol dello zero a due è una logica conseguenza, e arriva nei giri di lancette finali della frazione: Hurtig manda le bianconere al riposo con un risultato perfetto per il piano gara, quanto ovviamente meritato.

Piano gara che nella ripresa prevede che le bianconere controllino, sia dal punto di vista fisico che della tattica e del risultato. I ritmi calano un po', il Vllaznia prova a rendersi pericoloso con Halilaj, ma è in realtà la Juve a tenere in mano il pallino del gioco, andando ancora vicina al gol due volte con Hurtig. C'è tempo anche per una bella notizia: l'esordio in Champions League, dopo quello in campionato, per Chiara Beccari.

Joe Montemurro: «Sono soddisfatto della squadra, abbiamo avuto l’opportunità di chiudere, era una sfida da gestire bene dal punto di vista del possesso palla e dei ritmi, perché il Vllaznia è una squadra brava nelle ripartenze.. E’ stata una bella serata di Champions, con il pubblico sugli spalti: facciamo questo lavoro per loro»

Cecilia Salvai: «Abbiamo controllato la gara fin dal primo minuto: è quello che ci ha chiesto il Mister e che sapevamo di dover fare. Potevamo anche segnare di più, abbiamo concesso qualcosina nel secondo tempo, a causa di un po’ di stanchezza. Poteva sembrare facile la partita di questa sera, ma sono davvero orgogliosa della nostra partita. Abbiamo iniziato un percorso nuovo, e l’esperienza si costruisce giocando: stiamo crescendo, riusciamo a fare in campo quello che il Mister ci chiede in settimana, ma non accontentiamoci e pensiamo a Firenze».

Chiara Beccari: «Esordire in campionato e in Champions League è un’emozione grande, devo ringraziare il Mister e le mie compagne per avermi aiutato, è stato davvero bello»

IL TABELLINO

UEFA Women’s Champions League – Round 2 Champions Path – First Leg

Loro Borici STADIUM – Scutari (Albania)

Vllaznia-Juventus 0-2Marcatori: 12’ pt Girelli (J), 43’ pt Hurtig (J)

Vllaznia: James-Buhigas, Curraj, Maliqi, Lufo (1’ st Sattler), Zarka (1’ st Ramadani), Doci, Franja (Cap), Gjini, Krasniqi, Tidder, Halilaj. A disposizione: Raxhimi, Synaj, Vuksani, Bajraktari, Garcia, Piranaj, Gjergji, Kodra, Levenaj, Leba. Allenatore: Nikolin Leka.

Juventus: Peyraud-Magnin, Hyyrynen, Cernoia (18’ st Bonfantini), Rosucci (18’ st Staskova), Girelli (47’ st Beccari), Bonansea (18’ st Caruso), Boattin, Hurtig (39’ st Nilden), Zamanian, Salvai (Cap), Lenzini. A disposizione: Aprile, Soggiu, Gama, Lundorf, Pedersen, Giai. Allenatore: Joe Montemurro.

Arbitro: Bolic Sabina (Assistenti: Pejic Ivona, Katusic Gordana. Quarto ufficiale: Pejkovic Jelena)

Ammonite: 11’ pt Halilaj (V), 19’ st Bonfantini (J)