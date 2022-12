Champions League Woman, la Juventus eliminata dopo pari a Lione

Alla Juventus non è riuscita l'impresa. Lo 0-0 ottenuto in Francia contro le campionesse d'Europa del Lione non basta alle bianconere per qualificarsi ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League, dove invece accedono le francesi assieme all'Arsenal, già sicuro del passaggio del turno prima degli ultimi 90' e che ha dilagato (9-1) sul campo dello Zurigo. Quella giocata al Parc OL è stata una partita equilibrata, con la Juve che ha tenuto il campo senza però riuscire a trovare quella che sarebbe stata la rete della qualificazione: Peyraud-Magnin ha tenuto vive le speranze a inizio secondo tempo respingendo le conclusioni di Le Sommer e Cascarino, mentre dall'altra parte Girelli ha tentato di sorprendere Endler con un colpo di tacco su azione d'angolo. Inutile, nel finale, l'ingresso di Bonfantini e Cantore.