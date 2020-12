Champions, l’Inter è ancora viva: 3-2 al Borussia. Solo pari per l’Atalanta

Dentro o fuori. L’Inter resta ancora aggrappata alle ultime speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League. Merito del successo per 3-2 ai danni del Borussia Monchengladbach. Ora tutto dipenderà dal turno conclusivo, in cui i milanesi saranno chiamati all’impresa contro lo Shakhtar. Discorso simile per l’Atalanta che spreca una buona occasione con la formazione cuscinetto del girone, il Mitdtjylland. I bergamaschi si fermano sull’1-1 e dovranno guadagnarsi il pass per gli ottavi contro l’Ajax.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-INTER

Dentro o fuori per l’Inter. La posta in palio sembra stimolare gli uomini di Antonio Conte spingendoli a mettere subito alle corde il Borussia. E al 16′ il risultato è già sbloccato: Darmian conclude una bella azione con un tiro potente da posizione defilata che si infila tra le gambe di un non irreprensibile Sommer. I nerazzurri pungono in contropiede, ma non riescono a chiudere la pratica. Così nel finale di primo tempo i padroni di casa pareggiano con il colpo di testa di Plea che supera un distratto Skriniar. Nella ripresa, però, l’Inter si scatena e vola via. Scampato il pericolo rappresentato dal colpo di testa di Thuram, che da due passi non trova la porta, Lautaro colpisce un palo clamoroso. Poi Lukaku sigla una rete straordinaria dopo aver superato Zakaria e Sommer con un diagonale imprendibile. Il belga firma la doppietta poco dopo finalizzando una bella azione di Hakimi con un tiro preciso. Sembra finita, ma Plea riporta in gara il Borussia su assist di Thuram.

ATALANTA-MIDTJYLLAND

L’Atalanta si ritrova tra le mani un’occasione clamorosa per indirizzare a proprio favore la qualificazione. I nerazzurri iniziano la gara nella maniera migliore, ma Hateboer e Zapata sprecano due nitide chance. Non sbagliano gli ospiti che trovano il vantaggio al 13′ con Scholz che infila Sportiello sul primo palo con un missile imprendibile. L’Atalanta reagisce, ma non è una serata particolarmente fortunata, come testimoniato dalle tante occasioni capitate ai nerazzurri e non sfruttate. Nella ripresa il Midtjylland colpisce una traversa con Kaba. Nel finale Romero trova il pareggio con un bel colpo di testa.