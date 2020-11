Champions, l’Inter si inchina al Real. Liverpool demolisce l’Atalanta

Due sconfitte per le squadre italiane impegnate stasera in Champions League. L’Inter perde a Madrid 3-2 contro un Real non proprio in un grande momento mentre la squadra bergamasca è stata schiantata dal Liverpool che ha vinto con il roboante punteggio di 5-0.

INTER

Real arrembante in avvio che sblocca il risultato con Benzema, bravo a sfruttare un errore di Hakimi, e poi Sergio Ramos di testa da calcio d’angolo. Reazione dell’Inter con Lautaro Martinez che ritrova il gol su meraviglioso assist di tacco di Barella. A metà ripresa assist di Lautaro per Perisic e 2-2, ma Rodrygo riporta il Real avanti.

Tabellino

REAL MADRID-INTER 3-2

25′ Benzema (RM), 33′ Ramos (RM), 35′ Lautaro Martinez (I), 68′ Perisic (I), 80′ Rodrygo (RM)



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos (78′ Modric); Asensio (64′ Rodrygo), Benzema, Hazard (64′ Vinicius). All. Zidane.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal (87′ Nainggolan), Young; Barella (78′ Gagliardini); Lautaro Martinez, Perisic (78′ Sanchez. All. Conte

ATALANTA

A Bergamo in avvio Sportiello salva su Jota e Mané, ci prova Muriel due volte. La sblocca Jota che si ripete alla mezz’ora. Sportiello nega il tris a Mané ma lo trova Salah. Poker di Mané e tripletta dello scatenato Jota. Sfortunato Zapata che si arrende al palo.

Tabellino

ATALANTA-LIVERPOOL 0-5

16′ , 33′ e 54′ Jota, 47′ Salah, 49′ Mané



ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer (81′ Depaoli), Freuler, Pasalic (63′ Malinovskyi), Mojica (81′ Ruggeri); A. Gomez (81′ Lammers); Muriel (53′ Pessina), Zapata.All. Gasperini

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (82′ N. Williams), R. Williams, J. Gomez, Robertson (65′ Milner); Wijnaldum (82′ Tsimikas), Henderson (65′ Keita), Jones; Salah, Jota (65′ Firmino), Mané. All. Klopp