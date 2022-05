Champions, Liverpool risorge nella ripresa e ribalta il Villareal

Grande paura per il Liverpool sotto di due reti all'intervallo

E' il Liverpool la prima finalista di Champions League. La squadra inglese ha battuto il Villareal per 3-2 bissando il successo dell'andata per 2-0. Ma la squadra di Klopp ha chiuso il primo tempo sotto di due reti mettendo in bilico la qualificazione. Poi nella ripresa tre reti al Sottomarino giallo e partita chiusa. Il Villarreal parte forte e segna con Dia dopo soli 3’. I Reds non riescono a essere incisivi e a una manciata di minuti dalla fine del primo tempo incassano la seconda rete da Coquelin. Nella ripresa l’ingresso di Luis Diaz cambia volto al Liverpool che segna con Fabinho, con lo stesso Luis Diaz e con Mané. Nel finale espulso anche Capoue per doppia ammonizione. Finisce 3-2, onore al Villarreal, la prima finalista di Champions è il Liverpool.