Champions, Napoli travolge l’Eintracht e insieme al Real Madrid va ai quarti

Non c'è stato confronto al Maradona questa sera nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra il Napoli e l'Eintracht. La squadra di Spalletti dopo il 2-0 in terra tedesca ha battuto ancora l'undici di Francoforte con il punteggio di 3-0. Parte forte il Napoli che chiude in vantaggio il primo tempo sull'Eintracht. La squadra di Spalletti controlla ma cerca anche il gol. Kvaratskhelia viene fermato da Trapp in un paio di occasioni. Nel finale di prima frazione Politano pennella per Osimhen che, di testa, mette dentro la palla del vantaggio azzurro. Nella ripresa Osimhen raddoppia. L'attaccante finalizza l'azione in percussione del Napoli con Politano che serve Di Lorenzo, cross di prima intenzione per la spaccata di Osimhen a centro porta, Trapp ancora battuto. Su calcio di rigore per un fallo di Sow su Zielinski il tris con lo stesso polacco che trasforma. Napoli va ai quarti insieme al Real Madrid che dopo il 5-2 al Liverpool in Inghilterra vince anche in casa. Primo tempo ricco di emozioni: prima Salah manda al tiro Nunez, poi Alisson chiude lo specchio sul tiro ravvicinato di Vinicius. Poco dopo, traversa di Camavinga. Nella ripresa, ancora Alisson decisivo, stavolta su Valverde, poi Benzema la sblocca.