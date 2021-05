Champions, niente finale a Istanbul. Ceferin: “Riconosciuti gli sforzi Uefa”

L'ultimo atto della massima competizione si svolgerà a Porto

Colpo di scena in chiave Champions League. L'ultimo atto non si disputerà a Istanbul, come inizialmente previsto, ma a Porto. La ragione alla base di questa decisione presa dall'Uefa sta nell'aumento di casi da Covid-19 in Turchia. Così, per il secondo anno consecutivo, la finalissima cambia la sede inizialmente prevista.