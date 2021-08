Champions, rimonta Shakhtar e il Monaco è out ai supplementari (2-2). Storico Sheriff

Accedono alla fase a gironi anche Salisburgo e Sheriff Tiraspol

Dopo il Benfica, lo Young Boys e il Malmo, accedono alla fase a gironi di Champions League, il Salisburgo, lo Sheriff Tiraspol e per ultimo lo Shakhtar di De Zerbi che ha eliminato il Monaco ai supplementari dopo che i francesi al 90' hanno ribaltato lo 0-1 di Montecarlo vincendo 2-1. Al 113' l'autogol di Aguilar ha permesso agli ucraini di pareggiare e accedere alla fase a gironi. Lo Sheriff Tiraspol pareggia 0-0 contro la Dinamo Zagabria e approda nell’Europa che conta per la prima volta. Il baby Salisburgo asfalta i danesi del Brondby e vola ai gironi di Champions. Due gol all’andata e altrettanti al ritorno, decisivi un paio di Under 20: il primo guizzo è di Benjamin Sesko, classe 2003, punta rapidissima che la butta dentro dopo soli 4’. Il secondo, invece, è tutto dello statunitense Aaronson, vent’anni, bravo ad approfittare di un erroraccio del portiere Hermansen e a raddoppiare.