Champions, subito Ronaldo-Messi: prima sfida nella fase a gironi

Cristiano Ronaldo contro Leo Messi. L’eterna rivalità si arricchisce di un nuovo capitolo. I due non si sfidavano sul campo di gioco da due anni, dall’ultimo Clasico tra il Real Madrid, allora squadra del portoghese, e il Barcellona della Pulce argentina. Da allora, complice il trasferimento di CR7 in Italia, non si sono più incrociati.

PRIMA VOLTA

In questo duello ci saranno due prime volte. Innanzitutto Ronaldo sfiderà Messi con la casacca della Juventus, cosa mai avvenuta prima. Inoltre la sfida tra i due campioni non si era mai verificata nella fase a gironi. Un dato davvero curioso.