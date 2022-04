Champions, vincono City e Liverpool contro Atletico Madrid e Benfica

Nel primo confronto ufficiale tra il City e l'Atletico Madrid esulta Guardiola

Vincono entrambe le squadre inglesi le partite di andata dei quarti di finale di Champions League. Il Manchester City si aggiudica per 1-0 il primo round. All’Etihad, l’Atletico gioca una gara estremamente difensiva lasciando le redini del gioco tutte nelle mani del City. I padroni di casa attaccano per tutto il primo tempo ma non trovano la via del gol. Nella ripresa si accende De Bruyne, una sua punizione è respinta da Oblak, il belga segna su assist di Foden e nel finale sfiora anche il raddoppio. Vince il City, ma l’Atletico ha ancora chance di passaggio del turno. Dominio Liverpool sul campo del Benfica: nel primo tempo: ci provano Keita e Salah, la sblocca Konaté di testa. Pericoloso Diaz che serve il 2-0 a Mané. Accorcia Nunez su errore di Konaté, Everton vicino al pareggio ma la chiude Diaz.