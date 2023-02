Champions, vittorie di Borussia Dortmund e Benfica

Successo del Borussia Dortmund in casa contro il Chelsea. Un gran gol in contropiede di Adeyemi decide l’andata degli ottavi al Westfalenstadion, in una gara dai ritmi frenetici. Nel primo tempo il Dortmund gioca meglio ma le maggiori occasioni capitano sul piede di Joao Felix, che prima si divora il vantaggio davanti alla porta spalancata e poi coglie la traversa. Nella ripresa, nel momento migliore dei Blues, Adeyemi con una ripartenza fulminante trova il gol-vittoria. Ritorno a Londra il 7 marzo. Nell'altra sfida di oggi successo del Benfica sul terreno del Club Brugge. A decidere l’incontro le reti di Joao Mario su calcio di rigore e quella di David Neres, entrambe nella ripresa. Uno 0-2 che gli uomini di Scott Parker, autori comunque di una buona prova, cercheranno di ribaltare allo stadio Da Luz il prossimo 7 marzo.