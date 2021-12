Champions W. quarti di finale: l’avversaria della Juventus sarà il Lione

La gara d’andata si disputerà in Francia il 23 o 23 marzo, il ritorno una settimana dopo a Torino. In caso di passaggio del turno le bianconere affronteranno Bayern o PSG

I Quarti di finale si svolgeranno con due partite, andata e ritorno, per le quali non sarà valida la regola dei gol in trasferta. Le sfide terminate in parità dopo 180 minuti proseguiranno pertanto ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta, e in caso di parità dopo 30 minuti si procederà ai calci di rigore. La stessa regola varrà anche per le semifinali.