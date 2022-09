Champions Woman: Juventus-Koge, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo l'1-1 dell'andata in Danimarca, alla Juventus Women servirà la vittoria oggi contro il Koge. Le bianconere scenderanno in campo al “Moccagatta” di Alessandria alle 20.30 per il match di ritorno del secondo turno di qualificazione alla fase a gironi di Champions League 2022-2023. Il tecnico della Juve Montemurro ha detto: «Stiamo bene, anche se ovviamente in questo momento bisogna fare i conti con un po' di stanchezza. Caruso e Gunnarsdottir sono ok, per quanto riguarda Gama dovremo studiare il percorso migliore per il rientro. La gara d'andata ci ha confermato quello che sapevamo sul Køge: sono una squadra compatta che ha due o tre giocatrici di qualità che si esaltano quando attaccano in un certo modo. Nell'ultima gara, contro la terzultima in classifica, hanno affrontato la gara allo stesso modo in cui l'hanno affrontata contro di noi. In Danimarca abbiamo avuto il controllo del gioco e siamo riusciti a creare diverse occasioni, mi sembra un ottimo punto di partenza. Dovremo solo essere più brave a concretizzare e se scenderemo in campo con umiltà e consapevolezza potremo ottenere il risultato che vogliamo. Sentiamo la pressione e sappiamo che questa pressione è un privilegio. Noi ogni giorno lavoriamo per confrontarci con i migliori e vogliamo continuare a farlo».