Champions Woman, la Juve con Arsenal e Lione. Roma contro Wolfsburg

Lione, Arsenal e Zurigo per la Juventus, Wolfsburg, Slavia Praga e St. Pölten per la Roma. Questo l’esito del sorteggio della UEFA Women’s Champions League che si è svolto oggi a Nyon. Per la prima volta, l’Italia porta due squadre alla fase a gironi, composta da 16 squadre divise in quattro raggruppamenti da quattro formazioni ciascuno.