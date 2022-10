Champions Woman, la Juventus parte bene. Battuto lo Zurigo 2-0

Succede tutto nella ripresa e il finale è dolcissimo per la Juventus Women che, nella gara d’esordio della fase a gironi della Champions League, supera 2-0 lo Zurigo alla Wefox Arena di Schaffausen grazie alle reti di Cernoia e Bonansea. Già alla vigilia si sapeva che non sarebbe stata una gara semplice e così è stato. I primi minuti sono di studio, da una parte e dall’altra, con le bianconere più propense ad attaccare rispetto alle svizzere che in queste prime battute si difendono con ordine. In realtà questo sarà il leit motiv di tutta la prima frazione con lo Zurigo, molto ordinato e ben organizzato, che concede soltanto poche occasioni alle bianconere. Le occasioni più nitide passano dai piedi di Girelli e Nilden: la prima ci prova dopo meno di dieci minuti con un colpo di tacco che si spegne sul fondo e poi, poco dopo la mezz’ora, è il turno di Nilden che si avvicina al bersaglio grosso colpendo l’esterno della rete con una conclusione molto potente e insidiosa. Come detto, però, gli spazi concessi dalle elvetiche sono pochi e il match stenta a decollare. La sensazione è che la Juventus, per creare maggiori pericoli alle padrone di casa, debba velocizzare la costruzione del gioco a partire dal giro palla. La prima frazione si chiude, dunque, a reti bianche.