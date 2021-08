Champions Woman, l’avversaria della Juventus

Le bianconere impegnate nel secondo turno

Saranno le albanesi del Vllaznia le avversarie della Juventus nel secondo turno della UEFA Women’s Champions League. Le bianconere giocheranno la gara di andata in Albania il 31 agosto o il 1° settembre, mentre il match di ritorno tra le mura amiche è in programma l’8 o il 9 settembre: in palio il passaggio alla fase a gironi al via a ottobre.