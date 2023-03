Chelsea batte il Borussia Dortmund 2-0 e va ai quarti insieme al Benfica

Il Chelsea ha ribaltato la sconfitta dell'andata e battendo per 2-0 il Borussia Dortmund si è qualificato ai quarti di finale di Champions League. Il Chelsea parte forte: Havertz colpisce il palo e poi si vede annullare un gol per fuorigioco. Sterling la sblocca sul finire di primo tempo. Nella ripresa Wolf commette fallo di mano in area, è rigore. Tira Havertz e palla sul palo ma per l'arbitro il penalty è da ripetere. Ancora Havertz che fa 2-0. E' il gol che decide gara, rimonta e qualificazione