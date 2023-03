Chelsea-Borussia Dortmund, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 21 per il ritorno degli ottavi di Champions.

Redazione ITASportPress

Chelsea-Borussia Dortmund si gioca oggi, martedì 7 marzo 2023 alle ore 21 per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gara importantissima per i Blues che sono chiamati a ribaltare l'1-0 subito all'andata dai tedeschi.

Chelsea-Borussia Dortmund, le ultime Non un momento facile per i padroni di casa del Chelsea di Potter che si trovano a fare i conti con una stagione fin qui difficile nonostante i fortissimi investimenti attuati dalla proprietà. In campo questa sera Sterling, Joao Felix e Havertz in avanti. Ci saranno anche Kovacic e Enzo Fernandez in mezzo al campo. Koulibaly con Fofana in difesa davanti a Kepa.

Il Borussia Dortmund, dal canto suo, vive un ottimo momento. In campo dovrebbero vedersi Brandt, Reus e Haller in avanti. Emre Can muscoli in mezzo accanto al talento inglese Bellingham.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Chelsea e Borussia Dortmund si disputerà, come detto, oggi martedì 7 marzo alle ore 21 allo Stamford Bridge, stadio di casa dei Blues. L’andata è terminata 1-0 per i gialloneri.

La sfida tra le due formazioni, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmessa in chiaro in diretta tv su Canale 5, ma sarà in diretta anche su Sky. Canali di riferimento saranno Sky Sport Football (numero 203) e il 252.

La partita potrà essere vista anche in streaming con Sky Go oppure gratis sul sito di Sportmediaset e Mediaset Infinity.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Chalobah, Koulibaly, Fofana; James, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Joao Felix, Havertz, Sterling. All. Potter

DORTMUND (4-3-3): Meyer; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can, Özcan; Brandt, Haller, Reus. All. Terzic