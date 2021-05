Chelsea, Emerson Palmieri: “Da Palermo alla Champions, che emozione”

Molto emozionato il calciatore italiano del Chelsea

A fine partita un raggiante Emerson Palmieri calciatore del Chelsea, dopo aver conquistato la Champions League, ha gioito e confessato ai microfoni di Sky la sua felicità e il suo amore per l'Italia: "E' una sensazione bellissima stasera e non riesco neanche a parlare. Sono arrivato qui in Italia per vincere queste competizioni lasciando il Brasile. Ho iniziato la mia avventura a Palermo nel 2014 e poi sono passato alla Roma. Ho cominciato ad amare l'Italia e adesso mi sento felice. Sono troppo emozionato per questa vittoria che dedico alla mia famiglia perchè ho passato momenti difficili".