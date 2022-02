Chelsea, il record in Champions League… senza Lukaku

Altro traguardo per i Blues di Thomas Tuchel

Redazione ITASportPress

Vince il Chelsea in Champions League contro il Lille nell'andata degli ottavi di finale. I Blues di Thomas Tuchel fanno capire perché sono i campioni in carico. Secco il 2-0 sui francesi allo Stamford Bridge. Un successo che dà ottime sensazioni anche per il ritorno in Francia ma che soprattutto fa registrare un record incredibile...

UNICA - Come riportato da Opta, infatti, grazie al successo ottenuto dal Chelsea grazie alle reti di Havertz e Pulisic, i londinesi di Tuchel hanno conquistato la loro quinta vittoria casalinga consecutiva in Champions League senza subire gol. Nessuna squadra inglese nella storia della competizione, compresa la vecchia Coppa dei Campioni, è mai riuscita in una simile impresa.

Da sottolineare come questo successo tra le mura amiche sia arrivato, ancora una volta, senza l'aiuto del centravanti Lukaku che dopo le critiche ricevute per essere totalmente fuori dal gioco del Chelsea ha vissuto una serata in panchina, fatta eccezione per alcuni tratti in cui è stato mandato a riscaldarsi, senza però mai fare il suo ingresso in campo...