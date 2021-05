Chelsea, Jorginho: “Porterò in Nazionale questo mio grande entusiasmo”

Il nazionale di Mancini fresco vincitore della Champions

Il centrocampista del Chelsea Jorginho ha parlato ai microfoni di Sky subito dopo aver vinto la Champions League. "E’ incredibile quello che è successo stasera. Vincere la Champions è una emozione unica che non puoi spiegare. Non ci credevo al fischio finale di aver vinto la coppa. Tanti sacrifici in campo alla fine ripagati con la vittoria. Adesso questo mio entusiasmo lo porterò in nazionale e all’Europeo".