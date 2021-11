Chelsea-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la gara di Champions League

Redazione ITASportPress

Chelsea-Juventus si gioca questa sera, martedì 23 novembre alle ore 21. Il match di Champions League tra Blues e bianconeri potrebbe decidere chi sarà la prima del girone visto che manca solo una gara al termine delle sfide del raggruppamento.

Chelsea-Juventus, le probabili formazioni

Ancora qualche incertezza su quali saranno le scelte di Tuchel, sponda Chelsea, e Allegri, parte Juventus. Dubbio Lukaku per i Blues, qualche certezza in più per i bianconeri che si dovrebbero affidare a Chiesa e Morata in avanti con Kean che scalpita e che potrebbe essere inserito con l'arretramento proprio dell'esterno italiano a centrocampo.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Kean, Morata.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Chelsea e Juventus si affronteranno come detto, oggi, martedì 23 novembre 2021, allo Stamford Bridge di Londra. La gara avrà inizio alle 21.

La sfida valida per la quinta giornata del Gruppo H di Champions League verrà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5. La partita tra Blues e bianconeri sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky su Sky Sport e precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Chelsea-Juventus sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati a Sky potranno seguirla tramite Sky Go su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l’app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android, mentre Mediaset trasmetterà la sfida in chiaro sul sito di Sportmediaset. Un'altra opzione è rappresentata da NOW.