Chelsea, Koulibaly: “Sfidare Napoli in Champions? Solo in finale…”

Kalidou Koulibaly , difensore centrale del Chelsea , nel post gara della sfida vinta per 2-0 contro il Borussia Dortmund, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League ha avuto modo di parlare anche della sua ex squadra, il Napoli , che preferirebbe trovare nel torneo il più lontano possibile. Magari all'atto finale...

Intervistato da Sky Sport, il difensore senegalese ha detto: "Sapete quanto conta per me anche se ora sono concentrato solo sulla mia nuova squadra, il Chelsea. Napoli ai quarti? No, io spero di vedermelo contro il più tardi possibile, magari in finale a Istanbul. Lì sarebbe davvero bellissimo. Farei di tutto per provare a batterlo ma sapere quanto affetto mi lega a quella terra".