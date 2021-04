Chelsea, la Champions League non è un sogno e quel precedente…

In casa blues si guarda al futuro con grande ottimismo

Redazione ITASportPress

Dopo aver eliminato nel doppio confronto il Porto in Champions League, il Chelsea di Thomas Tuchel sogna in grande. Lo ha detto senza troppi giri di parole anche uno dei protagonisti Mount: “Entriamo in campo per vincere e non importa chi abbiamo davanti”.

E sarà proprio questo il trend in casa blues in vista della semifinale di Coppa contro il Real Madrid. Oltre alle grandi ambizioni e alla grande fiducia, però, in favore dei londinesi esiste anche un particolare precedente…

Chelsea, il sogno si ripete…

Come sottolinea ESPN, infatti, in casa Chelsea la stagione in corso ricorda tanto quella del 2012 quando, proprio i londinesi furono capaci di sollevare la Champions League. Un giovane allenatore licenziato a campionato in corso – Tuchel che ha preso il posto di Lampard -, sesto posto finale in classifica in Premier League, aver sconfitto una squadra portoghese nei quarti di finale di Champions (Porto) e aver trovato in semifinale una squadra spagnola, Real Madrid appunto.

Tutti piccoli indizi che riportano esattamente a quel 2012 quando Didier Drogba sollevò la Coppa dalle grandi orecchie. Il tecnico all’epoca era Roberto Di Matteo.