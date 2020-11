Chelsea, Lampard e il benservito a Jorginho: “Werner rigorista? Era ora di cambiare…”

Il Chelsea vince in Champions League contro il Rennes e lo fa grazie a tre reti, due su rigore di Timo Werner. Fin qui niente di male se non fosse che fino a poco tempo fa il rigorista blues era l’italiano Jorginho. Forse anche a causa di qualche errore di troppo, il tecnico degli inglesi Frank Lampard ha deciso di cambiare e non ha nascosto il suo entusiasmo per la scelta. Come riporta Goal, al termine della sfida di Coppa contro i francesi, il mister ha voluto spiegare la sua decisione.

Jorginho non più rigorista

“Ho parlato prima con Jorginho perché è stato bravissimo a tirare i rigori fino ad ora”, ha detto Lampard dopo la partita. “Certo, di recente ne ha sbagliato alcuni e quindi ho sentito che era arrivato il momento di cambiare. Dal canto suo Jorginho è stato molto professionale, esattamente come mi sarei aspettato. Certo, vorrebbe tirarli e segnarli ma gli andava bene così soprattutto se Timo (Werner ndr) li segna. Sono contento che abbia realizzato entrambi e deve continuare così”.