Chelsea, Mount: “Bella avventura in Champions, ora battiamo il City in finale”

Il centrocampista dei Blues commenta la prestazione della sua squadra

Tra i protagonisti dell'impresa del Chelsea c'è anche Mason Mount. Il centrocampista inglese spiega ai microfoni di Sky Sport quali sono le sue sensazioni: "E' stata una grande partita questa. Conoscevamo il valore del Real Madrid. Avrei potuto fare un altro gol, ma sono contento per il mio. Abbiamo dato tutto, volevamo vincere. In contropiede non siamo riusciti a cogliere le nostre opportunità. E' una bella avventura. Ancora non abbiamo vinto nulla. Speriamo di vincere la finale. Abbiamo incontrato già tre volte il City, speriamo di farcela all'ultimo atto".