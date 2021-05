Chelsea-Real Madrid diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Appuntamento alle 21.00 con la semifinale di ritorno di Champions League

Chelsea-Real Madrid si gioca questa sera mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 21.00 per la semifinale di ritorno di Champions League. Allo Stamford Bridge sarà tempo di verdetti con solo una squadra che passerà alla finalissima contro il Manchester City.

Chelsea-Real Madrid, le probabili formazioni

Dopo l'1-1 dell'andata, i giochi sono aperti e Chelsea e Real Madrid proveranno a superarsi senza esclusione di colpi. Padroni di casa guidati da Tuchel con qualche dubbio di formazione. Il mister blues dovrebbe schierare i suoi con Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Havertz. Incertezze anche in casa Real Madrid dove Zidane dovrebbe recuperare Sergio Ramos in difesa ma perde Varane infortunato. Questo il possibile undici madrileno: Courtois; Militao, Sergio Ramos, Nacho; Valverde, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo; Benzema, Vinícius Júnior. Scalpita Hazard, grande ex del match insieme a Courtois.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Havertz.

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Militao, Sergio Ramos, Nacho; Valverde, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo; Benzema, Vinícius Júnior.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Chelsea-Real Madrid, semfinale di ritorno della Champions League, si giocherà come detto allo Stamford Bridge di Londra.

La semifinale di Champions League tra Chelsea e Real Madrid verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il faccia a faccia nella capitale londinese saranno Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire Chelsea-Real Madrid anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go, usufruibile su dispositivi come come smartphone, tablet, pc e notebook. Sarà sufficiente scaricare l’app compatibile con sistemi iOS e Android oppure collegandosi al sito ufficiale.

Esiste poi un altro metodo per seguire in diretta la partita tra Chelsea-Real Madrid, ovvero NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Per utilizzare il servizio servirà acquistare il pacchetto "Sport" e selezionare il match direttamente dal palinsesto.