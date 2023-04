Chelsea-Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla in tv

I padroni di casa di Lampard sono obbligati a cercare una mezza impresa contro i rivali. Per farlo, il Chelsea si affiderà a Havertz, Sterling e Joao Felix in attacco. Toccherà a loro soprattutto cercare di creare problemi alla retroguardia spagnola. In mezzo al campo Kanté, Enzo Fernandez e Kovacic alterneranno incursioni e geometrie. Kepa tra i pali protetto da James, Fofana, Thiago Silva, Cucurella.

Nel Real Madrid di Carlo Ancelotti spazio a Courtois in porta con Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga nel pacchetto difensivo. In mezzo Valverde, Kroos e Modric. L'attacco sarà affidato a Rodrygo, Benzema e Vinicius.

La partita tra Chelsea e Real Madrid si giocherà, come detto, oggi martedì 18 aprile 2023 alle ore 21. Si tratta della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League con i Blancos che hanno vinto l'andata per 2-0.

La sfida potrà essere vista in diretta e streaming per gli abbonati Sky. Per la precisione su Sky Sport Football (203) e canale 253. In live streaming coin Sky Go ma anche Infinityy +.