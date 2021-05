Chelsea-Real Madrid, Lineker stronca i blancos: “La squadra più debole mai vista”

L'ex calciatore commenta la semifinale di ritorno tra blues e blancos

Il Chelsea stende il Real Madrid nella semifinale di ritorno di Champions League e conquista la finale contro il Manchester City. La squadra di Thomas Tuchel, dopo l'1-1 dell'andata in Spagna, ha trionfato allo Stamford Bridge conquistando il pass per l'ultimo atto del torneo. Un successo meritato a detta di tutti e che lascia l'amaro in bocca a Zidane e l'ambiente madrileno. A commentare molto duramente l'esito della sfida è stato su TwitterGary Lineker che è solito dare giudizi, spesso anche molto pesanti.