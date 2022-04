Chelsea, Tuchel arrabbiato con l’arbitro: “Rideva in modo eccessivo con Ancelotti”

Il mister ha raccontato un particolare episodio subito dopo il triplice fischio

Amarezza, rabbia e anche un pizzico di fastidio inevitabile. Thomas Tuchel non nasconde tutta la sua frustrazione dopo la bella gara del suo Chelsea contro il Real Madrid nella sfida di ritorno dei quarti di finale che ha visto i Blues vincere al Santiago Bernabeu ma essere eliminati dalla Champions League. Inoltre, come se non bastasse l'esito della partita, un episodio immediatamente successivo al triplice fischio lo ha davvero "deluso".