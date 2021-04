Chelsea, Tuchel insoddisfatto: “Tenuto in vita il Real, noi poco concreti”

Il tecnico dei Blues analizza la prestazione della sua squadra

Il Chelsea strappa il pareggio sul campo del Real Madrid . L'1-1 in terra spagnola permette ai Blues di interpretare la gara di ritorno in maniera diversa, valutando anche lo 0-0 come risultato accettabile per puntare alla finale di Champions League.

Il tecnico dei Blues ThomasTuchel, però, non sembra contento della prestazione della sua squadra. Ai microfoni di Sky Sport lamenta la scarsa concretezza: "Abbiamo fatto un gran primo tempo, con ottimi ritmi. Abbiamo concesso il gol su calcio piazzato. Nel primo tempo avremmo meritato di vincere, mentre nella ripresa abbiamo sentito la stanchezza. Abbiamo fatto due partite in trasferta con due giorni di riposo in mezzo. Avremmo dovuto avere più tempo per recuperare. Con tante occasioni a disposizione, avremmo dovuto concretizzare maggiormente. Avremmo potuto concludere il primo tempo con 2 o 3 gol in vantaggio. Ho la sensazione di aver lasciato il Real Madrid in vita. A Londra mi aspetto la stessa partita, ma con variabili. Siamo comunque fiduciosi".