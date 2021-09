Chelsea, Tuchel: “Juve senza CR7 più debole ma avversario difficile”

Il tecnico dei campioni d'Europa presenta il match contro la Juventus

Redazione ITASportPress

Dopo la vittoria sul campo del Malmoe, la Juventus continuerà il suo cammino in Champions League, domani sera ad attenderla nella gara più decisiva e difficile del girone ci sono i campioni d'Europa in carica del Chelsea. Una sfida molto interessante che vedrà tante assenze sia da una parte che dall'altra. Nei blues mancheranno per infortunio James, Mount e Pulisic, oltre a Kante, positivo al Coronavirus.

QUI JUVENTUS - La Juventus invece dovrà fare a meno dei suoi attaccanti migliori Dybala e Morata, out per infortunio assieme ad Arthur, Kaio Jorge e Rabiot. I bianconeri hanno recuperato un pò di terreno, dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Spezia e Sampdoria e vogliono continuare a vincere. Dopo un inizio negativo sembrano infatti migliorare di condizione, partita dopo partita, anche se non con poche difficoltà. La squadra di Allegri infatti sembra dominare l'avversario e poi mollare nel finale e rischiare di essere raggiunta. La partita di domani può però svoltare la stagione per la Juventus, una vittoria in emergenza contro un avversario così forte potrebbe portare alla squadra di Allegri maggiore fiducia e serenità ad un ambiente che ne ha tanto bisogno.

CHELSEA - Il Chelsea dal canto suo deve però rifarsi dopo lo scottante ko casalingo contro il Manchester City, più che per il risultato (0-1), per la testa, i blues volevano continuare a essere la bestia nera della squadra di Guardiola ma invece è arrivata la prima sconfitta stagionale. La squadra di Tuchel nonostante tutto rimane ancora in corsa anche per il titolo, a un punto dalla vetta occupata dal Liverpool. In Champions il Chelsea come la Juve ha vinto la propria partita ma con un pò più di fatica, solo 1-0 contro lo Zenit, grazie al gol di Lukaku.

Le difficoltà di domani per la Juventus saranno soprattutto in avanti. I bianconeri non avranno vita facile a segnare privi di Dybala e Morata contro una difesa molto forte, come quella degli inglesi. La Juventus però deve rivedere anche la difesa, i bianconeri infatti non hanno più la solidità e la compattezza di qualche stagione fa, questo contro i blues potrebbe fare la differenza, visto la rosa di grande qualità a disposizione di Tuchel.

CONFERENZA STAMPA - L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel in conferenza prima della partenza della squadra in direzione Torino e mette subito in guardia i suoi. “È un grande club con molta esperienza in Champions League. Hanno avuto alcuni problemi a inizio Serie A, ma sono andati bene in Champions. Hanno alcune assenze come noi, abbiamo grande rispetto per la loro”, esordisce il tecnico. Che poi spiega l’indisponibilità di Kanté: “È risultato positivo al Covid-19”. Così si apre il dibattito sui vaccini ai calciatori: “Non lo so, siamo semplicemente un riflesso della società. I giocatori sono adulti e sono liberi di scegliere”. La Juve è più debole senza Cristiano Ronaldo? “Sarà il tempo a dire se si sono indeboliti o meno. Ma non è un segreto che qualsiasi squadra senza Cristiano, in alcune parti del proprio gioco, risulti più debole. Però hanno una rosa ampia. È la prima volta che affronto la Juventus in questa competizione: sarà un avversario difficile".