Chelsea, Tuchel: “Proveremo a battere la Juve. Lukaku in dubbio”

Il tecnico del Chelsea ha presentato il match contro la Juve

L'allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato della sfida di domani in Champions League contro la Juventus, durante la conferenza stampa della vigilia. "Sono nel posto migliore possibile, sono fortunato e felice di essere qui. E' il club perfetto per me e cerco di trasmetterlo anche ai giocatori. Domani proveremo a vincere la partita. Non vogliamo mettere a rischio la qualificazione e se ci sarà la chance di vincere la gara, ci proveremo. Chiaramente sappiamo che l'avversario ha qualità e all'andata ci ha battuto, quindi proveremo a riscattare quella sconfitta".