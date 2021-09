Chelsea, Tuchel si coccola Lukaku: “Match winner? È qui per questo…”

Il tecnico Blues dopo la vittoria per 1-0 in Champions contro lo Zenit

Un gol. Tanto basta al Chelsea per prendersi i primi tre punti in Champions League. La squadra di Thomas Tuchel, inserita nel girone con la Juventus, ha vinto allo Stamford Bridge contro lo Zenit e Romelu Lukaku è stato il match winner con una rete su assist di Azpilicueta. Al termine della sfida, il tecnico dei Blues ha elogiato l'operato del bomber ex Inter spiegando che è stato comprato proprio per risolvere le partite...