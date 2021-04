Chelsea, Tuchel: “Presto per pensare alle prossime fasi della Champions. Non festeggiamo”

L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel è intervenuto di fronte ai microfoni dei giornalisti, nel post partita di Porto–Chelsea, per commentare la prestazione dei Blues e il 2 a 0 inflitto fuori casa che ha un peso specifico non indifferente. Questo uno stralcio delle sue parole:

“Siamo rimasti sorpresi dalla calma di Chilwell davanti la porta, ha sfrutta un errore per farci fare il secondo gol che è molto importante nelle sfide ad andata e ritorno nelle competizioni europee. È un giocatore pieno di fiducia e ha la tecnica necessaria per fare questo tipo di gol. Presto per pensare alle prossime tappe della Champions League. Ora pensiamo alla Premier League e poi al ritorno con il Porto, non siamo ancora in una posizione per festeggiare. Nel ritorno sarà necessario giocare bene per fare risultato. L’atmosfera che si respira nello spogliatoio è di consapevolezza che dobbiamo lavorare sodo. Ora torniamo a pensare alla Premier League.”