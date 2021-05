Chelsea vince Champions, Mount: “Non ho trattenuto lacrime quando ho visto mio padre”

Il gioiellino blues racconta le sue emozioni dopo il trionfo: "Siamo la migliore squadra al mondo e nessuno può portarcelo via"

"Non posso spiegare le mie emozioni a parole. È impossibile", ha detto Mount dopo la vittoria della Champions League. "Avevo detto che avevo giocato due finali col Chelsea e le avevo perse entrambe. Perdere mi ha davvero fatto male. E quello che desideravo con tutto me stesso era vincere un trofeo con il Chelsea. Andare fino in fondo in Champions League, affrontare alcune squadre difficili. Siamo arrivati in finale e l'abbiamo vinta. È così speciale questo momento. Siamo la migliore squadra al mondo e nessuno può portarcelo via".