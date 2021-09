Chiesa affonda il Chelsea e la Juventus sorride anche in Champions

Parte meglio la Juve poi spinge il Chelsea ma non trova il pareggio

Vince la Juventus 1-0 all'Allianz Stadium la sfida di Champions League del secondo turno contro il Chelsea. I campioni d'Europa sono stati trafitti ad inizio ripresa da Federico Chiesa molto attivo stasera. Match cominciato con una prima chance per i padroni di casa proprio con Chiesa che ha sfiorato il palo al 20', proprio l'attaccante della nazionale azzurra sblocca dopo dieci secondi dall'inizio della ripresa. Chance per il raddoppio con Bernardeschi al 64'. All'84' super chance per Lukaku ma l'ex Inter calcia alto da buona posizione. In classifica Juventus a punteggio pieno e prima nel girone.