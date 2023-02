Choupo-Moting e la finale persa dal Psg contro… il suo Bayern: “Fa ancora male”

Eric Maxim Choupo-Moting si troverà davanti agli ex compagni di squadra del Paris Saint-Germain negli ottavi di finale di Champions League. L'attaccante, ora, gioca col Bayern Monaco e vivrà una partita davvero particolare che porta inevitabilmente dei ricordi.

Il giocatore, infatti, a RMC Sport, ha raccontato di ricordare ancora bene la finale di Coppa del 2020, quando proprio la sua attale squadra aveva battuto i francesi in finale con una rete di Coman.

FA MALE - "Andare in finale è stato molto speciale", ha detto Choupo-Moting. "Purtroppo abbiamo perso, fa ancora male. A conti fatti abbiamo perso contro una grande squadra e sono fiero di aver giocato in quel Psg". Staremo a vedere se la sfida degli ottavi di finale odierna avrà esito diverso. I tifosi parigini lo sperano e quelli tedeschi, ovviamente, la pensano al contrario. Lo stesso attaccante del Camerun, ora, dovrà fare il tifo per la sua squadra mettendo da parte i dolorosi ricordi del passato.