City, De Bruyne: “Il Lipsia sta bene eliminarli sarà difficile”

Un tabù, o quasi, la Uefa Champions League per il ManchesterCity. Il club inglese non ha mai vinto la coppa dalle grandi orecchie, ci è andato vicino, ma non è mai riuscito ad alzare l'ambito trofeo. Kevin DeBruyne ha parlato alla vigilia del match di ritorno contro il Lipsia. Queste le parole del centrocampista belga: "Sarà una partita difficile, il Lipsia è forte. Li abbiamo incontrati e stanno bene. Mi aspetto un gioco duro ed energico. Se vogliamo vincere la Champions League - ha continuato Kevin De Bruyne - dobbiamo essere la migliore squadra d'Europa". All'andata in Germania, il Lipsia ha pareggiato con l'undici di Guardiola per 1-1.