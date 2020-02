City, De Bruyne suona la carica: “O Champions o nuovo fallimento”

Il Manchester City sta attraversando una stagione complicata. In Premier League, i Citizens sono usciti dalla lotta per il titolo già a ottobre. Fuori dal campo bisogna fare i conti con l’esclusione dalle coppe europee per le prossime due stagioni decretata dall’UEFA. Resta vivo il sogno Champions League, partendo dal big match contro il Real Madrid. Il centrocampista del City Kevin De Bruyne non smette di credere alla possibilità di vincere anche in Europa. Queste le sue parole al Telegraph: “Se non vinciamo la Champions League, tutti diranno che abbiamo fallito come negli ultimi cinque anni. È qualcosa che non abbiamo ancora vinto. Vogliamo sempre vincere tutto, ma a volte può succedere che ci sia un’altra squadra sta meglio o sta andando bene, come sta accadendo con il Liverpool in questa stagione. È così e bisogna solo ammetterlo. Ma andremo a Madrid solo per vincere quella partita. Non possiamo guardare troppo avanti e vedere cosa succederà”.