City, ecco cosa ha detto Guardiola ai suoi prima di umiliare il Real Madrid

Il ManchesterCity è in finale di Champions League, un'altra volta. Una prestazione di altissimo livello ha definitivamente abbattuto la nave di Carlo Ancelotti, facendo affondare il RealMadrid con un 4-0 netto all'Etihad. Oltre al dislivello tecnico visto in campo, per i citizens si è rivelato fondamentale anche l'approccio psicologico alla partita, tutto merito di Pep Guardiola. Il tecnico ha caricato i suoi in spogliatoio con un messaggio apparentemente normale e tipico, ma più che efficace. A riportarlo è uno dei dirigenti del club, Joan Patsy, ai microfoni di RAC1: "Volete raggiungere la finale di Champions League?", ha chiesto Pep. "Sì" ha risposto lo spogliatoio, poi nuovamente il tecnico "Siete sicuri? Beh, allora sapete cosa dovete fare".